Rai | ecco chi dovrebbe sostituire Fabio Fazio | “Trattativa in corso”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo i rumor circolati nelle scorse settimane, alla fineha ufficializzato il suo addio alla Rai. Il noto conduttore di Che Tempo Che Fa traslocherà presto sul Nove (Discovery) insieme a Luciana Littizzetto. Ma chi potrebbe prendere il posto di questo duo? Che Tempo Che Farà? La Rai pensa al dopo. Stando alle indiscrezioni de Il Messaggero apotrebbe arrivare Alessandro Cattelan: “È un pensiero che sfiora in queste ore la nuova dirigenza Rai costretta a cercare e anche in fretta un rimpiazzo al conduttore (e alla spalla Luciana Littizzetto) di Che Tempo che fa, la trasmissione da ascolti e costi record che dopo venti anni di servizio pubblico traslocherà su Discovery fra mille polemiche. Trattative in. Cattelan è un ...

Dopo quella di Fabio Fazio in(via, dalla), infatti, queste ore di rivoluzione catodica potrebbero segnare la fine di un'altra era: quella di Barbara D'Urso sulle reti Mediaset. A lanciare la ...tutti i volti noti che hanno espresso in qualche modo il loro sostegno. I commenti su Twitter ... Stesso comportamento da parte di Fiorello, che in diretta dal Glass studio di Viva2 ha ...... - non più soltanto il venerdì ma adesso anche il mercoledì - resta invece invariato l'orario di messa in onda della serie previsto, come sempre, su2 alle 21.20 .qualche piccolo ...

Rai, ecco i programmi confermati: da Report a Chi l'ha Visto, da Cartabianca a Mezz'ora in più. La distensione ilmattino.it

Se i talk show si sgonfiano, gli spot evaporano e la pubblicità fugge in Rai. Così Mediaset difende la sua linea editoriale e i suoi conduttori. Ma alcuni ...In Rai si comincia a pianificare il dopo Fazio dopo l'ufficialità dell'addio, sono in particolare due i nuovi possibili conduttori.