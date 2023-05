Rai | Cattelan prende il posto di Fazio?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si lavora alla Rai del domani Dopo l’addio, che era nell’aria, di Fabio, si lavora alla Rai del domani. Si stanno strutturando i palinsesti ma anche e soprattutto alle nuove nomine da presentare nel cda del 25 maggio In settimana è stato nominato il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio subito al lavoro con il direttore generale Giampaolo Rossi. Secondo Ansa, tra i volti nuovi che potrebbero arrivare si parla di Nicola Porro, Massimo Giletti e Paolo Bonolis ma ci sarebbero problemi di natura economica. Secondo il Messaggero e Repubblica tra i nomi circolati per sostituire Fabioci sarebbe quello di Alessandro. Il conduttore dopo l’addio a X Factor da ormai diverso tempo è approdato in Rai e quest’anno ha trovato la sua dimensione con un late show. Da capir quindi se sia davvero pronto per un prime time o ...

... artista che in base agli ultimi rumors potrebbe prendere il posto di Fabio Fazio in. Il conduttore di Rai2 ha provato a chiamarlo in diretta ma il telefono diera staccato. Ha poi ...Mattatore da prima serata,, che da un anno però guida la seconda su2 con Stasera c'è, programma che ha riscosso alterni successi. Ora per lui, cachet permettendo, c'è in serbo ......Italia a "vendersi" in televisione - dove li mandiamo L'unica alternativa valida che ci viene in mente è Stasera c'è, e basta - . Senza più Fabio Fazio e senza più Che tempo che fa la...

Rai, chi entra per il dopo Fazio: Cattelan favorito, gelo di FI su Giletti. Difficile arrivare a Bonolis ilmattino.it

Il M5s punta su Luisella Costamagna per la terza rete. Intanto Berlusconi jr e Confalonieri tentano di arginare l'esodo di conduttori verso il servizio ...Inizio di puntata doveroso a Viva Rai2: il pensiero per gli abitanti delle Marche e dell'Emilia-Romagna Non solo sorrisi e leggerezza, il programma ...