Una ragazza di 24 anni residente a Solaro è morta ieri in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente stradale verificatosi domenica prima dell'alba in autostrada vicino a Varese. Erika Di Dio, classe 1999, residente a Solaro, è morta all'ospedale di Niguarda dove era ricoverata dal domenica mattina. Incidente domenica all'alba vicino a Varese ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

Ragazza di Solaro morta dopo incidente in autostrada Il Notiziario

Una ragazza di 24 anni residente a Solaro è morta ieri in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale verificatosi domenica prima ...Travolta da un taxi in terza corsia, muore a soli 24 anni. Era uscita dall'auto dopo un primo incidente. Tragedia in autostrada ...