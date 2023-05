Rafael Nadal | conferenza giovedì 18 maggio sulla sua presenza o meno al Roland Garros

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha indetto unastampa per le ore 16 di18nella quale annuncerà la decisione definitivasuaal. Un annuncio, questo, che getta nello sconforto i milioni di fan del maiorchino, visto che generalmente per la partecipazione a un torneo non si ricorre a una. L’incontro si terrà alla RafaAcademy by Movistar: “Se giocherà o no e le ragioni saranno comunicate soltanto domani”, fa sapere l’entourage del fuoriclasse. SportFace.