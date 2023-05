“Racconti per ricominciare” | torna il Festival teatrale | tra le tappe c’è anche Benevento

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Alla sua quarta edizione, ilper” ridal 23 maggio all’11 giugno in quattrodici splendide location della Campania. Il, che dal 2022 è riconosciuto dal Ministero della Cultura comeNazionale di Teatro ed ha ottenuto il Patrocinio Morale di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, porta in scena nelle più suggestive location della nostra regione, con l’intento di far riscoprire luoghi di valore storico ed artistico, diversi spettacoli che si svolgono in contemporanea e nella suggestiva luce del tramonto. Questi spettacoli, dalla durata di circa un’ora, si svolgono all’aperto e le performance sono interattive dando la possibilità al pubblico di intervenire ...

Un'ora e mezza di aneddoti,, riflessioni. Michael Douglas , all'indomani della consegna della sua Palma d'oro al ...racconta il percorso del divo nell'accettare la somiglianza con suo padre...Marie Amachoukeli parla di maternità e famiglia in modo efficace enulla retorico scegliendo ... Cosa non va Il film potrebbe non piacere a chi non ama idelicati.Nei quindiciche compongono "Questo non è il Decamerone", pur essendo indipendenti gli ...ai quali anche gli eventi apparentemente meno rilevanti si trasformano in un'ottima occasione...

Racconti per Ricominciare: il festival di teatro al tramonto nei luoghi ... Napoli da Vivere

Una lunga masterclass in cui l'attore ripercorre la sua carriera, il rapporto con il padre Kirk, il suo primo Oscar da produttore con 'Qualcuno ...Ecco dieci cose che forse non sai di Maria Esposito, celebre per aver interpretato Rosa Ricci nella fiction Rai Mare fuori.