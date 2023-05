Sono tre lee almenoi dispersi nella provincia Forlì - Cesena a causa dell' ondata di maltempo che ha investito la Romagna con l'esondazione di 14 fiumi, allagamenti e frane. Persistono le ...Ci auguriamo che non ci siamo altre" ancora allagamenti in Romagna nel ravennate, a Bagnacavallo , dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e a Castel Bolognese con il fiume senio in paese. ...Ci auguriamo che non ci siamo altre" ancora allagamenti in Romagna nel ravennate, a Bagnacavallo , dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e a Castel Bolognese con il fiume senio in paese. ...

Quattro vittime e quattro dispersi in Emilia Romagna. Migliaia di evacuati TGLA7

Il bilancio delle ultime ore a Forlì del sindaco Gian Luca Zattini: una notte drammatica, in molte zone non c'è elettricità. Ritrovato il corpo ...08:41 - “Frode all’Inps”, sequestrati 1.4 milioni di euro a società che gestisce supermercati +++08:39 - Bancarotta del Pala Acer, sequestrati 600 mila euro: sette indagati +++08:39 - A Favara la ...