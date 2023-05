Quattro vittime e dispersi in Emilia Romagna. Migliaia di evacuati

Leaccertate sono una a Forlì, una vicino Cesena e un terzo cadavere è stato trovato in spiaggia nella zona di Tadina a Cesenatico. Altrepersone risultano disperse, tutte nella ...Ci auguriamo che non ci siamo altre" ancora allagamenti in Romagna nel ravennate, a Bagnacavallo , dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e a Castel Bolognese con il fiume senio in paese. ...Ci auguriamo che non ci siamo altre" ancora allagamenti in Romagna nel ravennate, a Bagnacavallo , dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e a Castel Bolognese con il fiume senio in paese. ...

Quattro vittime e quattro dispersi in Emilia Romagna. Migliaia di evacuati TGLA7

Maltempo senza tregua, in Emilia-Romagna due morti e 4 dispersi e c’è pericolo di nuove esondazioni. Il sindaco di Forlì: "È la fine del mondo"."una notte drammatica, mai vissuta una situazione simile- ha detto stamattina il sindaco di Forlì Gianluca Zattini - la ferita della citta e' tale che ci metteremo anni a recuperare.Ci auguriamo che ...