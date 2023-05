Quanti corridori sono rimasti al Giro d’Italia 2023? Ritiri | Covid e cadute | gruppo decimato

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilsi è aperto sabato 6 maggio con la presenza di 176 ciclisti, ovvero 8per ciascuna delle 22 formazioni al via della Corsa Rosa. Dopo undici tappe, però, insoltanto 139 atleti: ben 37 uomini siritirati dalla corsa a tappe di tre settimane. La maggior parte degli abbandoni è legato alle positività al-19: non esiste più l’obbligo di dover salutare l’evento se il tampone riporta il contagio, ma le squadre vogliono comprensibilmente tutelare la salute degli atleti e optano per il ritiro. Su tutti spiccano gli addii del belga Remco Evenepoel (in maglia rosa, dopo la conclusione della prima settimana di gara) e di Filippo Ganna (alla vigilia della cronometro di Cesena). Altri ...

... quella prima della partenza dell'undicesima tappa da Camaiore a Viareggio , ben sei... che si aggiungono ai 9 delle prime tappe: il conto è arrivato a quota 16, esattamentefurono i ...

È guerra aperta tra Patrick Lefevere e La Gazzetta dello Sport. Il general manager della Soudal Quick-Step ha reagito duramente oggi alle altrettanto dure parole vergate ieri sulla rosea dal vicedrett ...L'edizione 2023 del Giro d'Italia si è misurato con un numero notevole di positivi al Covid e di ritiri: una situazione anomala che ha costretto a rinunciare alla Maglia Rosa Evenepoel ...