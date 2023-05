Quando inizia “Temptation Island”?

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo un anno di stop, quest’estate torna in onda su Canale 5 “”. Il reality dei sentimenti, giunto alla decima edizione, dovrebbe andare in onda con la prima puntata lunedì 26 giugno 2023, una settimana dopo la finalissima de L’Isola dei Famosi. Le riprese inizieranno quindi qualche settimana prima, precisamente (lo rende noto il sito di informazione televisiva DavideMaggio.it) il prossimo 9 giugno. La formula non cambia: coppie che stanno insieme da tempo e non hanno figli in comune, decidono di separarsi per circa tre settimane vivendo in villaggi distinti (la location prescelta per le registrazioni è ancora una volta la Sardegna) al cospetto di avvenenti single. Al termine dei 21 giorni, nel più atteso falò di confronto, le coppie (quest’anno sei o forse sette, tutte in ogni caso composte da gente comune) decideranno se ...