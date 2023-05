Quando finisce Terra Amara su Canale 5? Data e anticipazioni ultima puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come altre serie televisive di5, anche “” si avvicina al finale di stagione. La stop alla famosa soap di Mediaset, infatti, dovrebbe avvenire dal mese di giugno 2023. Al suo posto, verranno riproposte repliche di serie televisive, sempre in onda sul quinto, oppure dei film che possano allietare i pomeriggi estivi dei tanti telespettatori collegati al televisore. La fine di “” Telespettatori, non preoccupatevi, sarà uno stop momentaneo della soap opera. Infatti, già dall’autunno potrebbero tornare le nuove puntate con protagonista Zuleyha, pronta a raccontarvi nuove storie e appassionanti intrecci narrativi. Come normale che sia, Mediaset in vista dell’estate 2023 alleggerisce il proprio palinsesto televisivo. Da una parte la necessità di registrare ...