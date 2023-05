Quadraro – Napoletano 17enne truffa un’anziana | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) dai carabinieri che lo attendevano al portone – E’ andata bene avittima di una delle solite truffe verso una categoria umana spesso oggetto di crimini predatori. Undi diciassette anni è andato nell’abitazione della donna, al, che era stata avvertita telefonicamente da un sedicente direttore di un ufficio postale che suo figlio aveva un forte debito e che doveva pagare ventimila euri in contanti o in gioielli per evitare l’arresto. L’anziana ha abboccato, ha messo insieme gioielli e contanti e è rimasta in attesa della visita dell’incaricato a riscuotere. Ma il, chiamiamolo esattore, ragazzoè stato intercettato per caso dai carabinieri che si trovavano sul posto per altri impegni. Hanno notato il suo atteggiamento nervoso, lo hanno seguito fino al palazzo dove l’anziana lo ...