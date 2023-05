Qatargate | via libera della corte d’Appello all’estradizione di Cozzolino in Belgio Ma la consegna è congelata fino alla Cassazione

ll Consiglio Ue, riunito a livello di ministri dello Sport, ha dato illibera definitivo alla ... Di Maio aveva superato la selezione tecnica lo scorso autunno ma, complice anche il, nel ......e rallentamenti dovuti anche al terremoto provocato nelle istituzioni europee dalche ha ... Illibera, come nelle precedenti due occasioni - alla riunione del Comitato Politico e di ...Tra i controllati perelettronica, anche Panzeri stesso, che ha beneficiato delle opzioni previste dalla legge belga per chi si pente e ha optato per il patteggiamento, e inoltre l'eurodeputato ...

Qatargate, via libera della corte d’Appello all’estradizione di Cozzolino in Belgio Il Fatto Quotidiano

La corte d'appello di Napoli accoglie l'istanza di consegna dell'europarlamentare, indagato per il Qatargate, alle autorità belghe. Lui fa ricorso in Cassazione: la decisione è pertanto "congelata" ...Il via libera è arrivato dopo 4 ore di camera consiglio. In uno spettrale palazzo di giustizia, poco prima delle dieci di questa sera i giudici della Corte d’Appello hanno detto sì all’estradizione de ...