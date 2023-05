‘Qatargate’ | i giudici | “Nessuna persecuzione contro Cozzolino”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Non vi è alcun elemento per ritenere che la ricostruzione dei fatti contenuta nel mandato di arresto europeo (Mae) e la relativa contestazione dei fatti siano del tutto scollegate dalla realtà, oppure rispondano a ragioni persecutorie o comunque estranee alla ragione giurisdizionale che deve fondare la procedura del Mae”. Lo scrivono idella Corte di Appello di Napoli che ieri ha accolto la richiesta di consegna (estradizione) dell’europarlamentare Andreaalle autorità inquirenti belghe che gli contestano i reati di corruzione pubblica e riciclaggio. Per idella sezione misure di prevenzione partenopei, inoltre, “non si evince ragione per ritenere che le indagini siano state svolte dai servizi segreti invece che dall’autorità giudiziaria attraverso la polizia giudiziaria”, ...