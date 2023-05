Putin chiama gli ebrei alla battaglia | Combattiamo gli eredi del nazismo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In un comunicato diffuso dal Cremlino in occasione della Giornata della Salvezza e della Liberazione Vladimirha spiegato che i militari russi impegnati in Ucraina stanno combattendo contro "i seguaci diretti del

Quando il male, che è la Russia, siil male. Solo così nasce " ha concluso Podoljak - Santa ... Per inciso,ha sostituito l'ambasciatore russo in Vaticano, una mossa che avrà certamente un ...SiPixel Devices, è stata costituita nel 2017 da un'altra società controllata da un ... Finora, l'esercito di Vladimirsembra aver fatto affidamento su un'ampia scorta di elettronica ...Turchia: Erdogan, dato in svantaggio al primo turno (45 vs 49%), con l'aiuto di... Le ... Deo gratias il Festival de l'Unità (meglio, il Colosseo, come loDaniele Capezzone) è finito e noi..

Putin chiama gli ebrei alla battaglia: "Combattiamo gli eredi del ... ilGiornale.it

In un comunicato diffuso dal Cremlino in occasione della Giornata della Salvezza e della Liberazione Vladimir Putin ha spiegato che i militari russi impegnati in Ucraina stanno combattendo contro "i s ...ma ha inizio quando Putin arriva al potere. Tuttavia, quest'anno, il secondo anno della guerra totale scatenata contro l'Ucraina, la follia che accompagna questa fatidica data ha assunto una nuova ...