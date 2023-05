Puglia | maltempo | allerta temporali Emilia-Romagna | dramma alluvione | un morto | un disperso | mille sfollati | nuove esondazioni nella notte Cancellazioni di treni Protezione civile | previsioni meteo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Unaccertato, ha detto il sindaco di Forlì. Secondo un’agenzia di stampa c’è un altro uomoa Cesena, dispersa la moglie., dice il ministro della, Nello Musumeci. La situazione inè statatica ancheper l’e c’èrossa anche oggi. Arancione nelle Marche, gialla in nove regioni. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a ...

Per l'allertaa Maratea, in provincia di Potenza, anche oggi resteranno chiuse le scuole ... Allerta gialla anche anche in Umbria, Veneto, Abruzzo, Calabria, Molise,, Toscana (Romagna -...Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise eintende raggiungere le regioni del nord. Per ...sito autostrade.it A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte...... anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.' Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della

Ancora maltempo in Puglia: prorogata l'allerta gialla al 17 maggio. Escluso il Salento La Gazzetta del Mezzogiorno

Ci sono almeno due vittime nell'ondata di maltempo che ha investito la Romagna con esondazioni ... Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma - Caserta - Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Sarà assicurata parte ...