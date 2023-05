Puglia | maltempo | allerta temporali Emilia-Romagna | dramma alluvione | un morto a Forlì | nuove esondazioni nella notte Protezione civile | previsioni meteo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Unaccertato, ha detto il sindaco di. Secondo un’agenzia di stampa c’è un altro uomoa Cesena, dispersa la moglie. La situazione inè statatica ancheper l’e c’èrossa anche oggi. Arancione nelle Marche, gialla in nove regioni. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella ...

A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forteche sta interessando ... Alcuni treni a lunga percorrenza da e per laseguiranno il percorso via Bologna - Firenze - ......mercoledì 17 maggio A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte... Alcuni treni a lunga percorrenza da e per laseguiranno il percorso via Bologna - Firenze - ...Allerta arancione oggi, martedì, in Marche, Sicilia e Campania, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise,, Toscana, Umbria e Veneto.: piogge torrenziali e ...

Ancora maltempo in Puglia: prorogata l'allerta gialla al 17 maggio. Escluso il Salento La Gazzetta del Mezzogiorno

Ci sono almeno due vittime nell'ondata di maltempo che ha investito la Romagna con esondazioni, allagamenti e frane. Si tratta di un anziano che viveva a Forlì vicino al fiume Montone, annegato al pia ...Un potente ciclone mediterraneo insiste a ridosso dell'Italia, e oggi influenzerà ancora le condizioni meteo in molte regioni ...