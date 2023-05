Psichiatra accompagna in ospedale paziente che l’aveva minacciata con una pistola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le violenze nei confronti degli operatori sanitari sono ormai un fenomeno. Senza contare il caso di Barbara Capovani, laaggredita a morte da un. A Napoli proprio unadopo essere statacon una, all’arrivo della polizia ha deciso dire l’uomo in ambulanza fino all’perché potesse essere visitato. È accaduto al Centro di Salute mentale di Secondigliano a Napoli. Vittime dell’uomo una professionista in servizio nella struttura sanitaria e un’infermiera che riuscite a scappare al piano di sopra e a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti della Polizia di Stato. Si è proceduto al ricovero delche ha problemi psicopatologici. “La nostra dottoressa, ancora ...