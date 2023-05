Psg | Verratti verso l'addio ma non ci sono offerte | e ora?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dubbi sul futuro di Marco: In inverno ha prolungato il contratto fino a giugno 2026 ma negli ultimi mesi si è incrinato qualcosa,...

... MarcoDopo undici anni dal suo arrivo nella capitale francese, Marcosta vivendo una stagione molto complicata nel. Qualora il centrocampista ex Pescara volesse lasciare la ..., in Francia sono sicuri: l'avventura del centrocampista al club francese è ormai terminata. Ultime Secondo quanto riferito da RMC Sport, il futuro di Marcolo porterà a breve ...... contestati dai tifosi, che li hanno invitati chiaramente ad andarsene, tra cori ed insulti, Neymar estanno valutando la possibilità di lasciare ila fine stagione, ma, a 31 e 30 anni, ...

I Blancos, grazie al legame con Ancelotti, sarebbero la prima opzione per il calciatore abruzzese: lo riporta Rmc Sport ...Dubbi sul futuro di Marco Verratti: In inverno ha prolungato il contratto fino a giugno 2026 ma negli ultimi mesi si è incrinato qualcosa, soprattutto nel rapporto con i tifosi; l'azzurro non è più un ...