Prove di disgelo tra Meloni e Macron | Sui migranti lavoreremo insieme

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Giorgiaieri è sbarcata a Reykjavik, in Islanda, per partecipare al quarto vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa. Il vertice è stato l'occasione anche per un faccia a faccia con il presidente francese Emmanueldopo le polemiche suidelle ultime settimane. Alcune fonti vicine al presidente del Consiglio hanno raccontato un «clima di grande cordialità tra Emmanuele Giorgia». Il presidente francese «ha salutato il capo del governo italiano prima dell'avvio del vertice». Poi ai giornalisti che gli chiedevano di un possibile confronto con la premier ha risposto: «. Penso che ci sarà l'occasione di incontrarci e di scambiare i nostri punti di vista. Bisogna lavorare con tutti gli Stati membri ...

Dopo gli inciampi diplomatici delle settimane scorse, ecco le primeditra Italia e Francia. Al suo arrivo al summit del Consiglio d'Europa a Reykjavik, in Islanda, il presidente francese Emmanuel Macron è tornato sull'importanza di affrontare il dossier ...Il Consiglio d'Europa come sede per porre fine alla querelle tra Italia e Francia . Almeno nelle intenzioni di Emmanuel Macron . Dopo gli attacchi d'oltralpe al governo Meloni per la gestione della ...

Giorgia Meloni ieri è sbarcata a Reykjavik, in Islanda, per partecipare al quarto vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio ...Al Consiglio d'Europa di Reykjavik il presidente francese tenta un riavvicinamento dopo gli attacchi alla premier per la gestione del dossier ...