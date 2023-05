Prorogato l' accordo sul grano L' Ucraina annuncia il patto con Mosca

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tra Russia etiene lo spiraglio dialmeno sull'esportazione di. L'sul, che consente all'di esportare cereali da tre porti sul Mar Nero, sarà. Lo riporta la Pravdache cita Bloomberg, a cui la notizia è stata data da funzionari turchi che hanno parlato in condizione di anonimato. Secondo le fonti, la Russia accetterebbe di restare nell'mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, in scadenza giovedì 18 maggio che così manterrà aperta un'importante rotta commerciale e aumenterà l'approvvigionamento alimentare globale. La Russia ha minacciato di ritirarsi dall'se non verranno rimossi gli ostacoli all'esportazione dei propri raccolti ...

17 mag 14:29 Putin: "Combattiamo contro i seguaci diretti del nazismo" 17 mag 13:42 Bloomberg: l'sul grano ucraino saràL'sul grano del Mar Nero 'è pronto per essere esteso',...Il vice ministro delle Infrastrutture ucraino Yuriy Vaskov - scrive l'agenzia - non ha ancora confermato l', affermando in un messaggio che è troppo presto per commentare. .Da parte sua, sull'ipotesi che l'non venga, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato: 'Non credo che qualsiasi ragionamento ipotetico sia appropriato. Finora la ...

Bloomberg, l'accordo sul grano ucraino sarà prorogato - Europa Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 448. Secondo Bloomberg, l'accordo sul grano del Mar Nero "è pronto per essere esteso", con la Russia che accetta per ora di restare nel patto. Putin rilancia la p ...L'accordo sul grano del Mar Nero "è pronto per essere esteso", con la Russia che accetta per ora di rimanere nel patto. Lo riferisce Bloomberg citando funzionari turchi secondo i quali oggi è previsto ...