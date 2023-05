Previsioni meteo in Italia | ancora maltempo | quando smetterà di piovere nel Lazio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Era stato annunciato l’arrivo di un ciclone proveniente dalla Tunisia che avrebbe portato un’ondata di, dapprima a Sud della Penisola, poi anche in centro. E così è. Da qualche ora il centro è sotto la morsa di piogge torrenziali e leper le prossime ore continuano a segnalare la presenza della perturbazione. Sono, infatti, atteseviolenti piogge e venti di burrasca in Calabria, nella Campania, nel, nelle Marche e nell’Emilia Romagna. Si tratta di territori che sono ormai saturi della pioggia dei giorni scorsi e che, nonostante tutto, devono prepararsiad accogliere le abbondanti precipitazioni previste per tutta la prossima settimana. Previsteabbondanti precipitazioni Il quadro che si prospetta ...

Viste lee le indicazioni della Prefettura di Ravenna, l'amministrazione comunale di Cervia ha assunto i seguenti provvedimenti per affrontare l'emergenza prevista anche per giov edì 18 ...In Emilia - Romagna è stata emessa una nuova allertaper tutta la giornata di oggi: codice ... "Lesono brutte anche per questa notte e domani faremo la conta dei danni. Speriamo di ...In base alleelaborate dal modello europeo, sono attese piogge diffuse nella prima parte ... La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allertadi ulteriori 24 ...

Meteo: alluvione in Emilia Romagna, è ancora allerta rossa. Quanto durerà il maltempo METEO.IT

Maltempo Emilia Romagna. La regione finisce ancora una volta sott'acqua mentre il maltempo non sembra voler dare tregua. Novecento persone evacuate, fiumi in piena, sistema fognari in ...L’attesissimo show al momento è confermato e le attuali previsioni meteo non sembrano metterlo a rischio. A Ferrara il concerto di Bruce SpringsteenLa situazione meteoStivali a ruba per il concertoIl ...