Previsioni meteo | ancora maltempo nella seconda metà di maggio Ecco quanto durerà

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Piogge e temperature sotto la media stagionale non sembrano intenzionate a lasciare il Paese a breve termine. Nei prossimi giorni sono attese nuove precipitazioni: saràl'Emilia-Romagna una delle regioni più colpite. La responsabilità è della fase interciclonica che stiamo attraversando. Per il caldo bisognerà aspettareun po'

Il ciclone tunisino che arriva dal Nordafrica continua a fare danni nel Paese, dove secondo lele piogge e le temperature basse proseguiranno almeno fino a giovedì, quando ci sarà una ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 17 maggio 2023 Addensamenti diffusi su tutta la regione; precipitazioni inizialmente concentrate nelle zone ...Lombardo spiega perché il servizioAM definisce il ciclone Minerva una "depressione esplosiva"... Questa situazione a maggio è senza precedenti nei mie 35 anni di". In un'intervista al ...

Previsioni meteo: cicloni in atto, è ancora allerta rossa per il maltempo in Italia la Repubblica

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Per la pianura e la costa ferrarese e per la pianura reggiana, invece, allerta arancione. Di seguito, le previsioni e le allerte meteo per oggi, nel dettaglio, con le regioni italiane a rischio. Il ...