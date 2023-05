Presidente Mattarella in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia | la transfobia e la bifobia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) IlRepubblica, Sergio, in, lae la, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Omofobia,costituiscono un’insopportabile piaga sociale ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i dirittipersona. Dal 2007, quando venne istituita dal Parlamento Europeo lae la, la sensibilità ...

E alla luce di questo nuovo episodio Striscia la notizia lancia anche un appello aldella Repubblica Sergio: visto che le autorità tacciono, chiediamo a lui una presa di ...La visita deldella Repubblica nel paese africano a metà marzo ha fatto ripartire il progetto di costruzione delle dighe Arror, Kimwarer e Itare, già finito nel mirino della magistratura. Ma Cmc, l'...Mi ha chiamato ancora una volta ildi buonora questa mattina a dare la sua solidarieta' e la vicinanza dello Stato alle popolazioni colpite. Dobbiamo mettere in sicurezza ...

A 30 anni di distanza, tante iniziative a Firenze. Il 27 maggio presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ...