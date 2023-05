Prepariamoci a un’estate rovente | torna El Niño

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Stiamo ormai per assistere al ritorno del temuto El, che causerà ondate di caldo record. Le prime segnalazioni del fenomeno climatico provengono dalle acque oceaniche, monitorate tramite il satellite Sentinel-6 Michael Freilich. Gli esperti della Nasa hanno notato la presenza delle cosiddette onde di Kelvin, precursori del fenomeno, che stanno muovendosi attraverso il Pacifico equatoriale in direzione della costa del Sud America. El: un fenomeno climatico periodico con impatto globale Elè un fenomeno climatico periodico che si verifica ogni tre-sette anni e che può influenzare i modelli meteorologici in tutto il mondo e comporta un riscaldamento della superficie del Pacifico. Associato all’indebolimento degli alisei (i venti che soffiano da est a ovest), Elè caratterizzato da livelli del mare più ...