Premio Capo D’Orlando a Gabriel Zuchtriegel e Svante Pääbo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per la 25 edizione del. che si svolgerà a Vico Equense martedì 23 maggio alle ore 18,00, saranno insigniti il Nobel per la medicina in caricae il direttore del Parco Archeologico di Pompei. L’evento si svolgerà presso il Castello Giusso ed è organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo. Il parterre dei premiati sarà composto da personalità del mondo della scienza, della cultura, della divulgazione e dell’imprenditoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...49:13 Salvini: "Rinviare Gp Imola" Matteo Salvini ritiene opportuno il rinvio del Grandi ... Ildello Stato, a quanto si è appreso, ha espresso vicinanza e solidarietà alle comunità emiliano ......49:13 Salvini: "Rinviare Gp Imola" Matteo Salvini ritiene opportuno il rinvio del Grandi ... Ildello Stato, a quanto si è appreso, ha espresso vicinanza e solidarietà alle comunità emiliano ......continuano a monitorare la situazione e viste al momento non sarebbe a rischio il Grandi ... Così il viceDipartimento Protezione Civile Titti Postiglione a Rai News. L'appello dalla città ...

Vico Equense, 25esima edizione del Premio “Capo d’Orlando” NapoliToday

Per la 25 edizione del Premio Capo D’Orlando. che si svolgerà a Vico Equense martedì 23 maggio alle ore 18,00, saranno insigniti il Nobel per la medicina in carica Svante Pääbo e il direttore del ...Arezzo, 17 maggio 2023 – Emozione, storie di vita e di impegno professionale. “Una comunità come la nostra – ha detto il Vescovo di Arezzo, mons. Andrea Migliavacca, presente alla terza edizione del P ...