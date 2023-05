Preghiera del mattino del 17 Maggio 2023 | “Rinsalda la mia Fede”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Peccato solo che ieri sera, in nuovo blitz della Polizia locale , sarebbero stati trovati altri fedeli in, il giorno dopo l'ordinanzaComune che intimava il ritorno alla destinazione ...A Galleria Toledo , ai Quartieri Spagnoli , diretta da Laura Angiulli , in scena mercoledì 17 e giovedì 18 maggio , alle 20,30, 'per Cernobyl ', di Massimo Luconi dall'operaPremio Nobel 2015, Svetlana Aleksievic . Venerdì 19 maggio , alle 20.30, invece, il caso ancora irrisolto di femminicidio che vive nel 1981 ...Don Basini ha invece guidato laPadre Nostro, preceduta dalla letturasalmo 22, che invoca - appello più che mai attuale - "pace per Gerusalemme"."Piacenza diventi anche Primogenita ...

Preghiere e striscioni, Piacenza in campo per la pace Avvenire

Brugnaro apre alla possibilità di aprire un centro di preghiera accanto a Fincantieri. L’associazione dei bengalesi: «Noi pronti a farlo in un edificio di via ...Una cerimonia suggestiva che suggella il legame profondo tra la città e l’Adriatico Il rito dello Sposalizio del Mare affonda le sue origini in un fatto sospeso fra leggenda e realtà. Si narra che nel ...