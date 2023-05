Pozzuoli dà l’addio al M llo Gennaro Franzese

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La polizia municipale diè in lutto per la scomparsa del maresciallo, 63 anni. La comunità puteolana è costernata per questa grande perdita. Anche il sindaco Gigi Manzoni ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook: “ha sempre manifestato impegno e serietà nello svolgimento del suo incarico come agente di Il Blog di Giò.

...Giuntoli festeggia in campo con alcune parole che sanno di.Arrivano anche il premio oscar Paolo Sorrentino che ricorda'...16 - 20 - il pullman del Napoli campione d'Italia parte da...'universo di una famiglia gestita dall'amore:'amore di Alessio per i bimbi di soli 4 e 2 anni, e per Jenny, conosciuta quando era ancora uno studente all'Accademia aeronautica di. Ed ...Originario di, in provincia di Napoli, aveva esordito come consigliere del ministro per lo ... convinto che senza'atomo non sarà possibile sconfiggere il cambiamento climatico. In queste ore ...