Ponte sullo stretto | primo sì alla Camera e la sinistra rosica

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un'opera attesa quindici anni. Un'infrastruttura che unirà la più grande isola italiana con il «Continente». Un impegno politico portato avanti dal centrodestra con serietà. Nonostante l'ironia becera, le battutine da quattro soldi e la sfiducia un tanto al chilo della. Ilsi farà. Ladei Deputati, ieri pomeriggio, con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti ha detto sì al decreto legge per la realizzazione dell'attraversamento che unirà Messina e Villa San Giovanni, la Sicilia e la Calabria. Ora, dopo ilvia libera, servirà la conferma del Senato per iniziare i lavori. «Il fatto che le cose non si siano mai fatto in Italia non significa non si possano fare – ha sottolineato l'esponente della Lega, Claudio Borghi - Credo si che tra nove ...