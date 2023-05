“Polveriera carceri” | pioggia di reazioni dopo la rivolta a Bellizzi | nel mirino il Governo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“I fatti accaduti nel carcere di Avellino dove una cinquantina di detenuti hanno operato una vera e propriasono gravissimi. Fortunatamente l’emergenza è rientrata grazie al pronto intervento delle Forze dell’ordine e della direttrice del penitenziario. Tuttavia non si tratta di un episodio isolato. Anzi, è il secondo che si ripete a distanza di pochi giorni”. Lo afferma il deputato del Pd Piero De Luca. “Questi fatti inaccettabili – prosegue – avrebbero già richiesto l’intervento del Ministro di cui, invece, si sono perse le tracce. Attendiamo allora che fornisca i dovuti, indispensabili, chiarimenti su quanto accaduto e sulle iniziative che intende mettere in atto per evitare che questi disordini si ripetano”. Questi fatti inaccettabili avrebbero già richiesto l’intervento del Ministro di cui, invece, si sono perse le tracce. ...

