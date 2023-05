Polemica a Venezia | visto negato a tre collaboratori di Lesley Lokko | la curatrice della Biennale architettura

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per l'ambasciatrice italiana non avrebbero i requisiti per entrare nell'area Schengen. Domani l'architetta in conferenza stampa denuncerà l'esclusione. Il paradosso: l'Africa è al centro dell'edizione 2023rassegna internazionale

"Giovani non essenziali all'Europa". E dunque niente visto per l'Italia per due giovani ghanesi del team di Lesley Lokko , architetta originaria del Ghana e curatrice della Biennale di2023 che si aprirà sabato in Laguna. Con un prologo che promette di innescare forti polemiche visto che domani, in conferenza stampa, sarà proprio Lokko a denunciare quanto avvenuto.

Parlamenti in legno e materiali riciclati, progetti in cui si celebra il recupero, modellini, tessuti, mappe, musiche, installazioni, insediamenti nomadi nel deserto convertiti al ...