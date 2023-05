Playoff Nba | Jokic show e i Nuggets battono Lakers

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I Denversuperano in casa per 132 - 126 i Los Angelesin gara - 1 della finale di Western Conference Nba. Per tre quarti la partita sembrava destinata a un comodo successo per i padroni ...

Il racconto di gara - 1 non può che partire dalla maestosa prestazione di Nikola Jokic, che chiude il primo tempo con cifre senza eguali nella storia della(19 punti, 17 rimbalzi e 7 assist) e ...2023 stanno celebrando i loro eroi: LeBron e Butler, i soliti sospetti, l'artista Jokic e Tatum, il nuovo che avanza. Poi ci sono loro, però. Quelli che ili hanno toppati e sono ......nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio alle 2.30 su Sky Sportcon commento in diretta di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna - Repliche mercoledì 17 maggio su Sky SportEST ...

Playoff NBA: Lakers vicini alla rimonta, ma Denver vince gara-1 con super Jokic Sky Sport

I Denver Nuggets superano in casa per 132-126 i Los Angeles Lakers in gara-1 della finale di Western Conference Nba. Per tre quarti la partita sembrava destinata a un comodo successo per i padroni di ...La lotteria definisce l’ordine in cui le squadre che non si sono qualificate ai playoff sceglieranno i migliori giocatori a disposizione: quest’anno era particolarmente attesa perché fra i giocatori ...