Pioli | «Volevamo battere l’Inter e andare in finale! Altra delusione…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La vittoria delcon la conseguente conquista della finale di Champions League rappresenta una profonda delusione per Stefano, che intervistato su Rai Radio 1 si augura di cambiare marcia in campionato. GRANDE DELUSIONE – Stefanoparla della sconfitta connella semifinale di ritorno e spera in una qualificazione alla prossima Champions League attraverso il campionato: «la finale,i nostri rivali. Non esserci riusciti ci provoca una grande delusione che dobbiamo provare a superare immediatamente perché la delusione vera sarebbe non giocare la prossima Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...