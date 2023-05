Piogge ed esondazioni | la Romagna sott' acqua Nove morti e diversi dispersi | Restate a casa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Salgono a 9 iper il maltempo in Emilia: 6 in provincia di Forlì-Cesena, un uomo nel Ravennate e uno del Bolognese, mentre un nono, un uomo di 43 anni, è morto annegato a San Lazzaro mentre...

17 mag 13:38 Musumeci: "Entro un anno un piano nazionale sul dissesto" 'Siamo pronti a un piano nazionale per affrontare leabbondanti e i lunghi periodi di siccità, perché occorre una ...Come in Versilia, dove ci sono state altreimportanti dopo quel 1996, ma pochi danni, e come ...il riscaldamento climatico di origine antropica non sia l'unica causa di alluvioni ed...... Pesaro, nelle Marche, è allagata a causa dellesparse del torrente Genica che ... Letorrenziali si sono abbattute però anche a nord. Sono oltre cento le richieste di intervento ...

Piogge e esondazioni, la Romagna sott'acqua. Due morti e quattro dispersi - Cronaca Agenzia ANSA

Si sono nuovamente intensificate le piogge nella notte e la situazione si è fatta ancora più critica con il maltempo che si è esteso dalla Romagna verso ovest. AGGIORNAMENTTO ORE 7. Ore drammatiche qu ...Il bollettino della Protezione Civile: «Bacini romagnoli e affluenti del Reno interessati da esondazioni e rotte». Previsti nuovi dissesti idrogeologici nella zona centrale e orientale della Regione ...