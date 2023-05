Piogge ed esondazioni | la Romagna sott' acqua Due morti e diversi dispersi | ' Restate a casa'

... Pesaro, nelle Marche, è allagata a causa dellesparse del torrente Genica che ... Letorrenziali si sono abbattute però anche a nord. Sono oltre cento le richieste di intervento ...SI aggrava il bilancio dell'ondata di maltempi che ha travolto Emilia - Romagna e Marche mentre continua l'emergenza, con lea monte dei fiumi che alimentano le. Questa mattina un uomo è stato trovato morto a Cesenatico, sul litorale di Zadina. Si tratta del terzo morto accertato dopo le alluvioni che ...ROMA - E' di tre morti e 4 dispersi al momento il bilancio delleche a causa delle fortiche dalla serata di lunedì si stanno abbattendo in Emilia - Romagna, soprattutto nellza zona tra Forlì e Csena. Nella serata di ieri nel quartiere Romiti a ...

Anche il territorio di Bagno di Romagna è stato colpito dalle piogge di questi giorni e in particolare da quelle di ieri , che hanno causato alcuni eventi franosi. Nel pomeriggio di ieri, come da comu ...Gonfiati dalle piogge, i fiumi, così come anche il Ventena e Tavollo ... oltre a due ponti ferroviari lungo la linea Rimini-Ravenna e Rimini-Bologna. Il rischio esondazioni infatti ha paralizzato ...