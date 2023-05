Piogge ed esondazioni | la Romagna sott' acqua 6 morti e diversi dispersi | Restate a casa

...invitato dagli organizzatori del Gran Premio a non recarsi sul circuito a causa delle forti. ... alluvioni edstanno duramente colpendo l'Emilia - Romagna. Drammatico il bilancio con ...Rotture di argini esono avvenute molti chilometri più a valle. La situazione è però ..."alle popolazioni dell'Emilia - Romagna e delle Marche colpite dalle inondazioni e dalle forti...17 mag 13:38 Musumeci: "Entro un anno un piano nazionale sul dissesto" 'Siamo pronti a un piano nazionale per affrontare leabbondanti e i lunghi periodi di siccità, perché occorre una ...

Piogge e esondazioni, la Romagna sott'acqua. Due morti e quattro dispersi - Cronaca Agenzia ANSA

In un comunicato firmato congiuntamente, i pastori spiegano che «davanti alla drammatica emergenza dovuta all’alluvione, alle persistenti piogge e alle esondazioni dei fiumi che hanno colpito, in ...Il maltempo sull'Emilia Romagna continua a destare grande attenzione per il weekend di gara. In attesa della decisione, la situazione resta fluida ...