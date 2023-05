Piogge e esondazioni | la Romagna sott' acqua | morto l' uomo disperso a Forlì Marche e Abruzzo alle prese con fango e frane

(Di mercoledì 17 maggio 2023) E' stato ritrovato senza vita l'che risultava. Probabilmente è annegato nel piano terra della casa di via Firenze, in aperta campagna, vicino agli argini del fiume Montone, dove ...

e allagamenti anche in Toscana, Abruzzo e Calabria. "Persone sui tetti", il maltempo fa un disastro e non è finita: altre 24 ore di pioggia Quella di ieri è stata una giornata drammatica per l'...... Pesaro, nelle Marche, è allagata a causa dellesparse del torrente Genica che ... Letorrenziali si sono abbattute però anche a nord. Sono oltre cento le richieste di intervento ...... dopo una giornata caratterizzata da pioggia battente, alluvioni,e frane. Allerta ... In base alle previsioni elaborate dal modello europeo, sono attesediffuse nella prima parte ...

#Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area ...