Piogge e esondazioni | la Romagna sott' acqua Due morti e diversi dispersi

AGI - Il maltempo non allenta la morsa : alluvioni edstanno duramente colpendo l' Emilia - Romagna . Drammatico il bilancio con due vittime e ...alla popolazione per le fortiche ...17 mag 06:31 Allagamenti sul tratto romagnolo della A14 A causa delle fortiche da oltre 24 ... 17 mag 06:12 Nella notte nuovein Romagna Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire ...2023 - 05 - 17 07:01:24 Sindaco Cesena:, continuano le evacuazioni Nel Cesenate, a causa delle fortiche si stanno abbattendo sul territorio dalla giornata di ieri 'al momento ...

Piogge e esondazioni, la Romagna sott'acqua. Un uomo disperso a Forlì - Cronaca Agenzia ANSA

E'stato ritrovato senza vita l'uomo che risultava disperso a Forlì . Probabilmente è annegato nel piano terra della casa di via Firenze, in ...La Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana, ha affidato la progettazione dei lavori di messa in sicurezza dei torrenti Cava e Loddiero ...