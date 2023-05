Piazza Duomo diventa una curva nerazzurra | le immagini

Pochi minuti dal fischio finale di Inter - Milan: la festa indei tifosi nerazzurri per la finale di Champions raggiunta a spese del Milan ...Pochi minuti dal fischio finale di Inter - Milan: la festa indei tifosi nerazzurri per la finale di Champions raggiunta a spese del Milan ...- - > Raduno indavanti al Palazzo vescovile con il vicario generale don Giuseppe Basini . Campane delle chiese a festa mescolate al suono delle sirene delle fabbriche: è il sottofondo con il quale ...

Masterchef a Messina, oggi in programma le riprese a piazza Duomo. La viabilità Normanno.com

I tifosi sono rimasti a festeggiare nelle vicinanze dello stadio e in parte si sono riversati in piazza Duomo dal lato della Galleria dato che la parte centrale è parzialmente transennata perché in ...La festa dell'Inter in Pizza Duomo: la squadra di Simone Inzaghi ha vinto anche il derby di ritorno contro il Milan ...