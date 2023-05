Pesaro | Settimana della cultura dell’Uzbekistan e dell’amicizia italo-uzbeka

Anche l'annullamento del Gp di Formula 1 a Imola previsto per il prossimo fineè un duro ... in entrata verso Ancona; Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le direzioni;, in ...Per l'occasione sono attesi nel finedel 20 - 21 maggio 2023 centinaia di visitatori ... Questa kermesse del gusto, che fa tappa nel paese in provincia die Urbino , coniuga i più ...Le piogge e i temporali che da ormai unastanno colpendo gran parte dell'Italia hanno causato non pochi danni, sia ambientali che ...e Ravenna. Attivo il servizio sostituivo con bus ...

La settimana della cultura dell'Uzbekistan e degli amici Comune di Pesaro

PESARO - Giorno due dell’allerta meteo arancione ... «A Ponte Valle - commenta una residente - già una settimana fa era franata la collina e avevamo subito pesanti allagamenti ma Comune, Provincia e ...Pesaro, a Palazzo Gradari e Villa Caprile il 19 – 20 – 21 Maggio 2023 – Arte, Moda, Musica PESARO – La Settimana della cultura dell’Uzbekistan e degli amici è un evento ricco di significato che mira a ...