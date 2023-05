Persino il “papà” di ChatGpt diventa allarmista sull’IA Ma le regole…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Di fronte alla commissione Giustizia del Senato, il capo di OpenAI Sam Altman non ha utilizzato giri di parole. La sua azienda “è stata fondata nella convinzione che l’Intelligenza Artificiale ha il potenziale per migliorare quasi ogni aspetto delle nostre vite, ma crea anche rischi seri sui quali dobbiamo lavorare per poterli controllare”. Ad essere chiamata in causa è soprattutto la politica, che dovrà regolare questo strumento allo stesso modo di come ha fatto con gli armamenti nucleari. “C’è la possibilità che gli Stati Uniti possano fissare una serie di standard a cui altri Paesi possono uniformarsi, ma sembra un’idea impraticabile”, ha aggiunto nella sua prima audizione al Congresso. Per questo, si dovrebbe piuttosto strutturare un’agenzia dell’IA, che sia in grado di rilasciare licenze e norme di sicurezza da cui dovranno passare i nuovi strumenti tech. L’idea lanciata dal Ceo ...