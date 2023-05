“Percorso di Leo Live 2023” | al via le iscrizioni alla marcia solidale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Treviolo. Sono aperte leper partecipare al “di Leo.”, lanon competitiva organizzata da Eos Aps aperta a grandi e piccini. Il ricavato andrà interamente a La Casa di Leo, struttura che si sviluppa intorno al principio dell’housing sociale con sede a Treviolo che, dal 2018, accoglie le famiglie dei bambini in cura all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il ritrovo sarà domenica 28 maggio, dalle ore 7 alle 9, presso il campo sportivo in via dell’Aeronautica a Treviolo (BG), con partenza libera dalle 7:15 alle 9. Come nella precedente edizione, laprevede tre percorsi diversi, che si distingueranno per colore a seconda della lunghezza: verde (6 km), blu (12 km) e rosso (18 km). Attraverso questi tre percorsi, i partecipanti marceranno per ...