Perché un’intera nazione ha appena “spento” internet in queste ore?

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In un angolo del mondo qualcuno ha deciso e hama il motivo non sono certo le folle di video con i gattini. Si tratta di una questione di libertà. I social sono spesso accusati di trasformarsi facilmente in una cassa di risonanza per le fake news, i contenuti manipolati e adesso anche tutto ciò che è in grado di fare l’intelligenza artificiale generativa. E tante volte le critiche ai profili che sfruttano la propria influenza, o se la creano, per mandare in giro notizie false sono giuste e giustificate.in questo Paesee non funziona – computermagazine.itMa allo stesso tempo proprio i social e i mezzi di comunicazione che viaggiano attraverso le connessionipossono servire per mantenere invece il contatto con la ...