Perché Tao Geoghegan Hart si è ritirato al Giro d’Italia? Cos’è successo e l’entità dell’infortunio | cambia la classifica

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Taosi ènel corso dell’undicesima tappa del2023. Un vero e proprio colpo di scena, visto che il britannico occupava il terzo posto ingenerale ad appena cinque secondi di distacco dalla maglia rosa Geraint Thomas. L’alfiere della Ineos-Grenadiers, già vincitore della Corsa Rosa nel 2020 e tra i grandi favoriti per salire sul podio anche in questa edizione, è rimasto vittima di una bruttissima caduta lungo un tratto in discesa su asfalto bagnato, quando mancavano circa 67 chilometri al traguardo di Tortona. La dinamica della caduta è la più classica: l’incolpevole Alessandro Covi è scivolato per colpa dell’asfalto bagnato e ha generato un capitombolo in seno al gruppo, in cui sono rimasti coinvolti alcuni uomini della Ineos Grenadiers. ...