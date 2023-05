Perché non esiste ancora la commissione antimafia? Segui la diretta con Peter Gomez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Da quando il nuovo – ormai, si fa per dire – Parlamento si è insediato, non sonopartiti i lavori della: è saltato il controllo sugli impresentabili e in questi giorni si è fatto il nome di Chiara Colosimo alla presidenza, fedelissima della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Manonla? A partire dalle 16 ne parlano ine Giuseppe Pipitone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.