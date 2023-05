Per il maltempo 3 morti in Emilia-Romagna | situazione resta critica

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E' di tree 4 dispersi al momento il bilancio delle esondazioni che a causa delle forti piogge che dalla serata di lunedì si stanno abbattendo in, soprattutto nellza zona tra Forlì e Csena. Nella serata di ieri nel quartiere Romiti a Forlì i vigili del fuoco hanno salvato una donna che chiedeva aiuto da un balcone, ma il marito è sato trovato senza vita. A Ronta di Cesena invece il corpo di un 70enne è stato ritrovato dai vigili del fuoco mentre risulta dispersa la moglie. La terza vittima è uomo che è stato trovato morto a Cesenatico, sul litorale di Zadina. Altre tre i dispersi, tutti nella provincia di Forlì-Cesena. Intanto sono decine i fiumi che hanno tracimato o che rotto gli argini, molte zone sono allagate, migliaia le persone evacuate. “Sta tornando in piena il Savio, dobbiamo rimettere ...

Drammatico il bilancio, ci sono anche delle vittime. Un uomo, che era stato datodisperso, è stato poi trovato nella notte morto a Forlìil caldo bisognerà aspettare ancora un po' L'ondata diche ha colpito l'Italia negli ultimi giorni non sembra destinata a sparire a breve termine: ci attendono almeno altre 10 giornate ...questo motivo ha pubblicato alcune delle frasi più violente 'L'ho fattomostrare a tutti, anche a chi non è avvezzo a certe cose, quale livello possono raggiungere i giovani. E non si tratta ...

Tre vittime, diversi dispersi, migliaia gli evacuati. È drammatico il bilancio del maltempo in Romagna a causa di esondazioni, allagamenti e frane, mentre l’allerta meteo ancora non è cessata. I corpi ...Sinistra in lutto per l’addio di Fabio Fazio alla Rai, tra chi ricicla il ritornello stonato dell’editto bulgaro e chi punta il dito contro la censura. Ad ascoltare i soliti soloni, il volto di “Che… ...