Pensione minima 2023 a 600 euro | aumenti in arrivo a luglio | beneficiari e come funziona

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’articolo 1, comma 310, della Legge di Bilancio ha stabilito l’innalzamento dellaa 600, ma solo per gli over 75. Nel complesso, è stato rivisto interamente il meccanismo di rivalutazione delle pensioni per il prossimo biennio, con un adeguamento all’inflazione su più scaglioni in base all’importo della, con un trattamento ancora più favorevole proprio per le pensioni minime. Tuttavia, se le pensioni con importi maggiori sono state già rivalutate – le ultime sono state quelle di importo 4 volte superiore al trattamento minimo – chi riceve laè ancora in attesa dell’aumento. Questo a causa di diversi fattori, tra cui la poca chiarezza delle legge ...