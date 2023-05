(Di mercoledì 17 maggio 2023) Se siete prossimi allao state pensando di uscire in anticipo dal mondo del lavoro, sarebbe bene pensarci due volte. Lavorare?laSembrerebbe infatti – a dispetto del comune e diffuso pensiero – che lavorare allunghi letteralmente la: perlomeno è quanto emerge dallopubblicato su Cdc Preventing Chronic Disease, del quale ha parlato la giornalista Milena Gabanelli nella rubrica Dataroom del Corriere della Sera. Il risultato delloscientifico – condotto su un campione di 83.000 individui – è inaspettato: ritardare l’uscita dal mondo del lavoro contribuirebbe a contrastare l’invecchiamento cognitivo e l’isolamento sociale. Eccezion fatta per i lavori usuranti, insomma, non sarebbe così salutare dire addio al mondo del lavoro. Ecco perchè Smentito ...

Pensione, andarci più tardi allunga la vita: lo studio QuiFinanza

