Pelé | aperto al pubblico il mausoleo con il corpo della leggenda brasiliana

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come riportato dall'ANSA, Ilcon ildiè statoalieri in una cerimonia speciale

Il mausoleo con il corpo di Edson Arantes do Nascimento, più noto come, è statoal pubblico ieri in una cerimonia speciale. 'O Rei' è deceduto il 29 dicembre 2022 e, fino ad ora, solo la famiglia e gli amici intimi potevano visitare il luogo. L'area è di 200 ...Il mausoleo con il corpo di Edson Arantes do Nascimento, più noto come, è statoal pubblico ieri in una cerimonia speciale. 'O Rei' è deceduto il 29 dicembre 2022 e, fino ad ora, solo la famiglia e gli amici intimi potevano visitare il luogo. L'area è di 200 ...La struttura occupa quattro ettari di terreno e offre sale di meditazione, suite di riposo, un ristorante24 ore su 24, una cappella, un museo dellautomobile, una voliera e un laghetto con ...