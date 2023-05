Pedro Almodóvar e Ethan Hawke insieme per Strange Way of Life

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I 31 minuti di Extraña forma de vida, Strage Way ofnel titolo internazionale, sono valsi l’ora di attesa sotto la pioggia che a Cannes ha cominciato a battere e che pare non ci abbandonerà per i prossimi giorni? Forse no. Ma commuove vedere come il regista della Mancha susciti l’entusiasmo nel pubblico del festival, moltissimi i giovani in coda senza ombrello che fradici, nella sala Debussy, scandivano il nome dicon cori da stadio.Pascal.Way ofprova a rispondere a una domanda lasciata in sospeso dai cowboy di Broadback Mountain, film di Ang Lee del 2005: Che cosa possono fare due uomini in un ranch? La risposta la dà sul finalePascal a, dopo averlo ...