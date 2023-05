Pd-M5s | figuraccia a casa di Di Maio | chi stravince nel silenzio generale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Batosta per Luigi Die il Movimento 5 Stelle. A Pomigliano d'Arco, fino a qualche mese fa roccaforte dell'ex ministro,Lello Russo, socialista che a 84 anni conquista lo scranno di sindaco con oltre il 70 per cento delle preferenze. "L'alta percentuale di voti ricevuti mi onora - ha detto il neo sindaco - ma mi carica anche di responsabilità che io accetto volentieri e ringrazio tutti i miei concittadini, anche quelli che non mi hanno votato". Russo è così di nuovo sindaco dopo la breve consiliatura di Gianluca Del Mastro, uomo del laboratorio politico M5s-Pd, eletto primo cittadino nel 2020 e sfiduciato lo scorso febbraio. Alle amministrative di quest'anno, però, i due partiti hanno rinunciato a presentare la propria lista, diventando i "grandi assenti" per il rinnovo del Consiglio comunale. Russo è stato sindaco con il Psi ...